forzazzurri

(Di giovedì 11 luglio 2019): “Inzaghi quìil. Gli ènell’anima una favola…”.: “Inzaghi quìil. Gli ènell’anima una favola…”. “Che devo fare con Inzaghi? Io ho Imbriani”. Con questa frase, Vujadin Boskov comunicò al suo presidente, Corrado Ferlaino, che il mancato passaggio di Inzaghi alper lui non avrebbe rappresentato un grosso problema. Correva la stagione 1995-96, Pippo Inzaghi aveva chiuso in bellezza, con una tripletta, la sua stagione al Parma. Per una serie di avvenimenti, Super Pippo, che ad un certo punto era in procinto di trasferirsi al, passò invece all’ Atalanta. A Bergamo quella stagione Inzaghi realizzò ben 33 reti (96-97). Un mancato approdo che da allora è sempre stato rimpianto da tutte le parti. Dai ...

ForzAzzurri1926 : #Benevento, #Vigorito rivela: “#Inzaghi quì perché voleva il #Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…” - SiamoPartenopei : Vigorito svela: 'Inzaghi a Benevento perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell'anima una favola...' - sscalcionapoli1 : Vigorito svela: “Inzaghi a Benevento perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”… -