Autonomia | scontro Stefani-Lezzi Basta | così non si va più avanti

Autonomia - è scontro M5S-Lega al summit : 10.40 Vertice in corso a Palazzo Chigi sul tema delicato delle Autonomie, con il premier Conte, i vicepremier Di Maio e Salvini, diversi ministri e i sottosegretari Giorgetti e Buffagni. "Invece di andare avanti si torna indietro", commentano dalla Lega,"I 5S condannano il Sud all'arretratezza". Fonti del M5S avvertono:"Non permetteremo che si spacchi il Paese". Il vertice poi è stato momentaneamente sospeso per le votazioni che si tengono al ...

Soldi e scuola - l?Autonomia frena : scontro M5S-Lega su risorse e istruzione regionale : ROMA Un passo avanti e due indietro. Lo ?spacca-Italia?, il progetto autonomista di Veneto e Lombardia avanza con l?andatura del gambero. Il vertice di governo di ieri al quale...

Scontro nel governo sull’Autonomia. A rischio il Consiglio dei ministri di oggi : Ancora stallo sull’autonomia e nessuna decisione presa su Autostrade. C’è forte tensione nel governo al termine del lungo vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, finito dopo la mezzanotte. Le intese sulle autonomie regionali, annunciate da Matteo Salvini per il Consiglio dei ministri di oggi, saranno al centro di una nuova riunione mercoledì prossimo...

Palazzo Chigi frena l'Autonomia : muro M5S - scontro sulle Camere : ROMA «Le cose vanno fatte bene». Così, a sera, Matteo Salvini risponde centellinando le parole in diretta tv alla domanda se l'intesa sull'autonomia differenziata...

SCONTRO M5S-LEGA/ Autostrade e Autonomia - due promesse difficili da mantenere : Revoca della concessione per le Autostrade, M5s, e autonomia differenziata, Lega, sono stati al centro del vertice di maggioranza di ieri sera

Scontro su Autonomia - il M5s stoppa la Lega. Incognita Consiglio dei ministri : Un incontro prevalentemente orientato sulla discussione di questioni tecniche in cui il Movimento 5 stelle ha ottenuto il "rinvio" dell'approdo del tema Autonomia in Consiglio dei ministri. E' quanto emerge al termine del vertice governativo che si e' tenuto fino a tarda notte a Palazzo Chigi. Il partito di Luigi Di Maio ha sollevato le critiche dei ministeri a guida M5s alle richieste di Autonomia presentate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed ...

Autonomia - tra Lega e M5s è scontro. Il Carroccio : “Fanno muro - riunione a vuoto”. La replica : “Serve condivisione” : Ore 13: domani (26 giugno) arriva in consiglio dei ministri. Ore 22.30: piccoli intoppi burocratici. Ore 23.30: nessun testo nella riunione del governo. Ore 23.45: nuova riunione ad hoc fissata per mercoledì 2 luglio. La giornata del dossier Autonomie è partita con un’accelerazione e si è conclusa con una frenata, magari fisiologica, di certo fastidiosa per la Lega. Perché la strada resta piena di ostacoli e il dialogo con gli alleati di ...

Autonomia - scontro a Palazzo Chigi. Lega : «Nemmeno un centesimo in meno al Sud» : Autonomia, sono della Lega e del vicepremier Salvini le prime dichiarazioni che filtrano dal vertice in corso a Palazzo Chigi: «Nemmeno un centesimo in meno alle regioni del Sud ma meno...