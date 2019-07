Nuovo Codice Strada | 120cc in autostrada Novità bici | via patente per uso cellulare

Fino a 100 euro di sconto su eBay con un Nuovo Codice sconto del 20% : Nuova iniziativa promozionale per eBay, che offre Fino a 100 euro di sconto con un nuovo codice promozionale, valido Fino a lunedì 8 luglio. L'articolo Fino a 100 euro di sconto su eBay con un nuovo codice sconto del 20% proviene da TuttoAndroid.

FIGC - entra in vigore il Nuovo Codice di Giustizia : FIGC Codice Giustizia sportiva – Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 139A è entrato da ieri in vigore il nuovo Codice di Giustizia FIGC, già approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio scorso e ratificato dalla Giunta del CONI nella riunione dell’11 giugno. A tal proposito, il presidente della FIGC – Gabriele […] L'articolo FIGC, entra in vigore il nuovo Codice di Giustizia è stato realizzato da Calcio ...

Smartphone Nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal : Unieuro e PayPal regalano un codice sconto da 10 euro valido fino al 10 luglio 2019, che può essere utilizzato su moltissimi prodotti del catalogo online, tra cui ovviamente gli Smartphone Android: ecco qualche esempio. L'articolo Smartphone nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal proviene da TuttoAndroid.

Nuovo appello di Conte alla Lega : “Sul Codice Appalti non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta, il tema, è il Codice degli Appalti e lo «sblocca cantieri». «Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando», dice Conte, prendendo parte alla bilaterale tra Italia e Commissione europea sull’inquinamento dell’aria. Il...

Figc - approvato il Nuovo Codice di giustizia sportiva : Lotito vota contro : La Figc ha approvato il nuovo codice di giustizia sportiva che, come abbiamo scritto ieri, contiene diverse norme interessanti. Tra queste, la previsione di una sanzione per i club che non inibiscono l’accesso allo stadio a tifosi violenti o che si macchiano di azioni discriminatorie, come accade nel mondo anglosassone e francese. Il codice non è però stato votato da tutti. Si contano, scrive Calcio e Finanza, un voto contrario, che è quello di ...

La Figc approva il Nuovo Codice di giustizia sportiva : Il Consiglio federale della Figc, riunito oggi ha Roma e ancora in corso, ha approvato il nuovo Codice di giustizia sportiva. Al momento del voto, si sono astenuti i presidenti della Lega serie A e Lega serie B, Gaetano Miccichè e Mauro Balata, e il consigliere Giuseppe Marotta. Voto contrario dal consigliere Claudio Lotito. Il […] L'articolo La Figc approva il nuovo Codice di giustizia sportiva è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Nuovo Codice della strada approvato/ Stretta sugli smartphone e sull'alcol : Nuovo codice della strada, Stretta sull'utilizzo degli smartphone alla guida, e sulla conduzione di un veicolo con tasso alcolemico

In approvazione il Nuovo Codice della Strada domani 15 maggio - le novità : domani 15 maggio dovrebbe essere la giornata designata per l'approvazione presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati le nuove normative del Codice della Strada (di cui l'ultima volta avevamo discusso all'incirca un mese fa in questo articolo dedicato), in un testo unificato contenente tutte le novità proposte. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro il 3 giugno, per passare poi attraverso l'ultima approvazione, che ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contromano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contromano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...

Multe più salate e stretta sulla droga. Come sarà il Nuovo Codice della strada : Arrivano tempi duri per i trasgressori del codice della strada. Il testo base predisposto da M5s e Lega - sono state accolte anche alcune proposte dell'opposizione - dovrebbe essere votato oggi nella Commissione Trasporti della Camera. Senza l'aumento della velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie, senza la possibilità per le biciclette di andare contro mano e senza il divieto di fumo alla guida. Come aumentano le sanzioni La ...

Nuovo Codice strada in Comm. Trasporti : 05.19 Approda oggi al comitato ristretto della Commissione Trasporti della Camera il Nuovo codice della strada. Tra le novità, il via libera anche a moto e scooter 125in autostrada, purché il conducente sia maggiorenne. Istituira poi la "strada scolastica", dove i Comuni potranno imporre limitazioni alla circolazione, almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni, abbassando i limiti di velocità anche sotto i 30 ...

Nuovo Codice della strada - scooter 125 in autostrada e permessi rosa : A giugno arrivera' in Aula il testo della modifica del codice della strada, predisposto nella Commissione Trasporti della Camera - oggi ci sara' l'ok -, ma e' pronta anche la legge delega del governo che adottera' - questa la premessa - entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino e la revisione del codice stesso". Il governo potrebbe intervenire quindi ...

Nuovo Codice - in autostrada anche gli scooter 125cc. Nasce la strada «scolastica» : ROMA - Modofiche importanti in vista al codice della strada. Via libera sulle autostrade anche a moto e scooter di cilindrata sotto gli attuali 150 cc, ma chi li guida deve essere maggiorenne....