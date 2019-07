Notte di incendi in Sicilia Occidentale | a Calampiso evacuato un villaggio turistico

**Incendi : Notte di paura a San Vito - evacuato via mare villaggio turistico** : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - notte di paura a San Vito Lo Capo, nel trapanese, dove un intero villaggio turistico è stato evacuato via mare a bordo di gommoni e barche a causa di un vasto incendio che ha lambito le zone che ospitano degli appartamenti. Gli oltre 700 ospiti del villaggio 'Calampiso

Bari - incendio in un'abitazione nella Notte a Noicattaro : uomo si lancia da balcone : Si è sfiorata la tragedia questa notte a Noicattaro, piccolo comune alle porte di Bari, dove un vasto incendio ha distrutto un'abitazione situata in via De Rossi. All'interno c'era una coppia di coniugi 58enni, insieme al loro figlio di 33 anni e ad un nipote 24enne. Fortunatamente tutti si sono salvati, il capofamiglia è riuscito a sfuggire alle fiamme gettandosi dal balcone: l'uomo ha fatto un volo di circa tre metri, rimanendo ferito in ...

Incendio nella Notte nel Barese distrutti abitazione e un deposito. Un uomo si lancia dal balcone : ferito : Le fiamme sono divampate in una palazzina vicino al centro storico di Noicattaro abitato da una famiglia di quattro persone. Tutti in salvo. Distrutto un furgone

Incendi - Notte di paura in Calabria : diversi roghi nel reggino stanno minacciando le abitazioni : Troppo spesso estate diventa sinonimo di Incendi, in particolari in alcune regione della penisola. La Calabria è tra queste. Proprio in queste ore, già dal pomeriggio di oggi, nel reggino sono divampati alcuni Incendi che hanno lambito le abitazioni. Come informa il giornale locale StrettoWeb, il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, ...

Stromboli - dopo l’eruzione incendi e pompieri a lavoro : piccoli terremoti nella Notte : dopo l'eruzione del vulcano e lo spavento di ieri, a Stromboli la situazione sta tornando alla normalità, con i vigili del fuoco impegnati con i canadair a spegnere gli ultimi focolai provocati dalla pioggia di lapilli e materiale incandescente in seguito alle esplosioni. nella notte si sono registrate piccole scosse di terremoto, inferiori alla magnitudo 2, mentre sull'isola si piange Massimo Imbesi, il 35enne unica vittima dell'eruzione. ...

Incendi in Sicilia : case minacciate dalle fiamme nel Catanese nella Notte : Dopo ore di lavoro è stato domato nella notte l’Incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è sviluppato in località Vampolieri, zona collinare di Aci Castello. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, una del distaccamento di Acireale e l’altra del distaccamento Nord. Sono state evacuate in via precauzionale alcune persone da case che erano minacciate dall’avanzata delle fiamme. Il fronte è stato poi circoscritto ...

Brindisi - Notte di fuoco nelle campagne : devastati oltre 100 ulivi da due diversi incendi : Quella appena passata non è stata una notte facile per le campagne situate a sud di Brindisi, dove due distinti roghi hanno distrutto oltre 100 alberi di ulivo, per complessi tre ettari di terreno. Gli incendi si sono sviluppati a pochissima distanza uno dall'altro, precisamente tra le cittadine di San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Il primo rogo, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe stato di dimensioni più contenute, e i pompieri, ...

Incendi in Sicilia - paura nella Notte : roghi vicino alle ville nel Trapanese : paura nella notte nel Trapanese, a Scopello, per un Incendio che ha minacciato le ville. Il rogo, divampato in località Grotticelli nella tarda serata di ieri, alimentato dal forte vento di scirocco, ha minacciato le abitazioni. Numerose persone si cono riversate in strada. Vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area intorno a mezzanotte. L'articolo Incendi in Sicilia, paura nella notte: ...

Venezia - incendio nella Notte in una villetta : morta una coppia di anziani : Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato distrutto il primo livello dell’abitazione. E i due residenti, una coppia di anziani, già senza vita. Sono morti nella notte fra le fiamme che hanno divorato la loro villetta a Marcon, in provincia di Venezia, posta all’interno di una zona residenziale. Le tre squadre di pompieri, giunte da Mestre, sono arrivate intorno alle 4,20. E a quell’ora il fuoco avvolgeva il piano di residenza ...