Mario Vargas Llosa vorrebbe candidare Carola Rackete al Premio Nobel per la Pace

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Continua a far parlare di se la comandante tedesca dalla nave della Ong Sea Watch 3,, che nelle scorse settimane ha salvato ben 42 migranti al largo delle coste della Libia. La donna è divenuta nota in tutto il mondo per aver disobbedito alle leggi italiane, forzando il blocco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini in materia di immigrazione e entrando così nel porto di Lampedusa. Dalle autorità nostrane quello dellaè stato definito a dir poco un brutto gesto, ma da tantissime parti alla capitana sono arrivati tantissimi attestati di stima. Nelle scorse ore, lo scrittore eper la letteratura peruviano, naturalizzato spagnolo,, in un'intervista sul quotidiano spagnolo El Pais, ha proposto dilaalper la: 'Quando le leggi sono disumane bisogna disobbedire' Non ha dubbi lo ...

Giusepp57468407 : Mario Vargas Llosa candida la scemetta tedesca al Nobel. Ora, a prescindere dall'inconsistenza di un premio assegna… - max_ronchi : VARGAS LLOSA CANDIDA CAROLA AL NOBEL, SI SCAGLIA VS L’ITALIA: ‘IL MODELLO E’ IL CANADA’. MA - FPasanisi : Vargas Llosa: 'Diamo il Nobel per la Pace a Carola'. Anche l'intellettuale di destra sta con lei -