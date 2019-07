Maddaloni | A settembre risposo Romina

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Gianni Nencini La sera della vittoria a L'Isola Dei Famosi lo aveva promesso, aMarcosposa la sua: "Sarà la nostra rivincita" Lo scorso aprile, durante la serata della sua vittoria all'Isola Dei Famosi, Marcoaveva fatto la proposta di matrimonio alla suaGiamminelli donandole un anello di fortuna, costruito durante la sua esperienza da naufrago. Adesso per il judoka è arrivato il momento di mantenere la promessa e dalle pagine del settimanale Chi annuncia che le nozze si terranno a"tra Napoli e dintorni e saranno una rivincita per tutti e due".parla di rivincita perché lui e, in realtà, sono già sposati, ma questa sarà l'occasione per una cerimonia da favola e indimenticabile: "Tre anni fa ci sposammo in Comune perché non potevamo permetterci grandi feste o cerimonie, oggi le cose vanno meglio e ...

Italia_Notizie : Maddaloni: 'A settembre (ri)sposo Romina' -