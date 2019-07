La7 | che botta per Patrizia Mirigliani | l' annuncio di Urbano Cairo | lei resta fuori

La7 palinsesti : Urbano Cairo annuncia lo stop a Miss Italia e la serie Chernobyl : La nuova stagione di La7 si apre con tante certezze consolidate, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Myrta Merlino e Andrea Purgatori, ma con alcune importanti novità: a partire dallo stop della collaborazione con Miss Italia la cui nuova edizione non andrà più sulle tv di Urbano Cairo, mentre è stata annunciata la nuova trasMissione per Licia Colò dal titolo Eden un pianeta da salvare e soprattutto arriva in chiaro la serie ...

Antonella Clerici a La7? “Perché no? Magari ne parliamo” : Antonella Clerici a La7? "Perché no? Magari ne parliamo. E' una grande professionista e con un personaggio come lei si potrebbero affrontare alcuni aspetti dell'access prime time che è un tema sul quale stiamo lavorando". Lo ha detto il presidente di La7 Urbano Cairo, rispondendo a una domanda dei giornalisti durante la presentazione oggi a Milano dei palinsesti della rete. Cairo ha raccontato di avere incontrato la Clerici "l'anno scorso a ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti è "mister 300%" : perché a La7 può fare tutto quello che vuole : Niente Rai nemmeno per la prossima stagione. Massimo Giletti, per la gioia di Urbano Cairo, ha infatti firmato il rinnovo con la La7, dove continuerà a condurre Non è l'Arena, il programma della domenica sera che non avrà più la concorrenza di Fabio Fazio su Rai 2 (Che tempo che fa, come è noto, è s

Lilli Gruber è in vacanza : perché su La7 Parenzo e Telese la fanno dimenticare subito : Tempo di vacanze. È infatti andata al mare, o ai monti, anche Lilli Gruber, dopo aver condotto per un anno, tutti i giorni, su La7, Otto e mezzo, un talk politico interessante. Al suo posto sono tornati, come già nel 2018, Luca Telese e David Parenzo alla conduzione di In onda. Anche questo è un tal

PAURA D'AMARE - La7/ Streaming video del film con Al Pacino e Michelle Pfeiffer : PAURA D'AMARE su La7 oggi venerdì 5 luglio, alle ore 21.15. Un film del 1991 diretto e prodotto da Garry Marshall e con Al Pacino, Michelle Pfeiffer

Programmi TV di stasera - martedì 25 giugno 2019. Su La7 ultimo appuntamento con «Speciale L’Aria Che Tira» : Myrta Merlino Rai1, ore 21.25: The Resident – 1^Tv Free 1×1 – Primo giorno: Dopo aver conseguito la laurea ad Harvard, il dottor Devon Pradesh inizia il suo tirocinio presso il Chaistain Memorial Hospital di Atlanta. A seguirlo è il dottor Conrad, uno specializzando dai metodi molto rudi, arrogante ma affascinante, dotato di grandi capacità. Conrad è in contrasto con il dottor Randolph Bell, il capo della Chirurgia. 1×2 ...

Salvini - Di Battista a La7 : “Non è fascista ma conformista - perché al posto degli italiani ha scelto Radio radicale” : “Nel mio libro Politicamente scorretto (edito da Paper first) scrivo di quando ho mandato un sms a Salvini dicendogli questo: ‘Molla Berlusconi, mollalo sul serio non solo il partito ma i costumi e gli usi del berlusconismo”. L’ha raccontato Alessandro Di Battista, ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle durante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Per me Salvini – ha proseguito – non è fascista ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti "ha deciso" : resta a La7 - cerca quella libertà che in Rai non esiste : Massimo Giletti resta a La7 con il suo Non è l'Arena o se ne torna in Rai? Ormai è il tormentone di telemercato delle ultime settimane, un giallo che appassiona gli addetti ai lavori. E non solo. Le ultime indiscrezioni? Secondo TvBlog, Giletti resta da Urbano Cairo. Il giornalista piemontese avreb

La7 - tre speciali di prime time per L'Aria che Tira : La7 decide di non mollare la politica il martedì sera e porta L'Aria che Tira in prime time per tre speciali in onda l'11, il 18 e il 25 giugno. Se Giovanni Floris ha chiuso la sua stagione lo scorso 4 giugno (Alè), Myrta Merlino è pronta a subentrare per chiudere questo mese di giugno piuttosto agitato sul fronte istituzionale. La formula del programma non cambia, tantomeno lo stile di conduzione della padrona di casa (che da Floris ha di ...

La gaffe di La7 che chiama Antonio il premier Giuseppe Conte : Le pagine social di La7, per lanciare lo speciale dedicato alla conferenza stampa del presidente del consiglio, hanno utilizzato il nome di battesimo sbagliato. Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, non il nuovo presidente del consiglio. Già, perché il premier in carica di nome di battesimo fa Giuseppe. E così La7 ha preso una delle più classiche topiche nello scrivere le generalità del nostro primo ministro.-- Già, infatti, le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

La7 - Sgarbi a Formigli : “Fate trasmissione contro Salvini”. E il conduttore sbotta : “Smettila - sono due anni che non viene” : Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, su La7, Corrado Formigli è sbottato di fronte alle ripetute critiche di Sgarbi, che accusava il conduttore di aver fatto “tutta una trasmissione contro Salvini“. “Ma cosa dobbiamo fare? – si è sfogato Formigli – sono due anni che Salvini non mette piede nella nostra trasmissione. Ministro Salvini – è stato poi l’appello – venga qui così le facciamo ...

Salvini contro i Tg - Mentana risponde da La7 : «Le sue critiche ci fanno un baffo» – Video : Enrico Mentana, TgLa7 La critica di Matteo Salvini “a noi fa un baffo“. Enrico Mentana l’ha presa quasi sul personale. Oggi durante il TgLa7 delle 20, il giornalista ha risposto a tono all’attacco del vicepremier, che nel pomeriggio, durante un comizio, aveva detto che i telegiornali, “Tg1, Tg5 o La7“, la sera stessa avrebbero parlato di “fesserie di cui non importa nulla a nessuno“. Nella sua ...

Salvini contro i Tg - Mentana risponde da La7 : «Le sue critiche ci fanno un baffo» – Video : Enrico Mentana, TgLa7 La critica di Matteo Salvini “a noi fa un baffo“. Enrico Mentana l’ha presa quasi sul personale. Oggi durante il TgLa7 delle 20, il giornalista ha risposto a tono all’attacco del vicepremier, che nel pomeriggio, durante un comizio, aveva detto che i telegiornali, “Tg1, Tg5 o La7“, la sera stessa avrebbero parlato di “fesserie di cui non importa nulla a nessuno“. Nella sua ...