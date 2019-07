ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il risultato economico di esercizio dell’nelè stato negativo per 7e 839 milioni, in peggioramento di 855 milioni rispetto al 2017 quando ilera stato pari a 6,9. Il dato emerge dal Rapporto annuale dell’istituto, presentato dal presidente Pasquale. C’è invece un miglioramento del patrimonio netto, che grazie alla cancellazione per legge di decine didi debiti cumulati dall’ente supera i 47, in aumento di quasi 53rispetto all’anno precedente quando era stato negativo per 6,9. C’è poi un avanzo finanziario di competenza complessivo di oltre 64 milioni, con una variazione positiva di più di 60 milioni in un anno. Nel Rapporto si parla di “positivi risultati” che però “non devono ridimensionare l’attenzione per le molte sfide ancora da vincere”. Nella sua relazione, ...

Linkiesta : #Quota100 riesce nel miracolo di costare un sacco di soldi, sballare i conti dell’Inps e appesantire il fardello ch… - Mov5Stelle : Nel nostro Paese 4,3 milioni di rapporti di lavoro, il 28,9% secondo quanto rilevato dall’Inps, è sotto la soglia m… - Cascavel47 : Inps, nel 2018 rosso aumenta a 7,8 miliardi. Tridico: ‘Beneficiari di quota 100 saranno 30% in meno rispetto a stim… -