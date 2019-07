The Resident | gli episodi in onda martedì 9 luglio su Rai 1

dituttounpop

(Di martedì 9 luglio 2019) The, gliinsu Rai 1. Anticipazioni e Trame7 e 8Il cammino verso il finale della prima stagione di Thecontinua stasera,su Rai 1. Questa sera però, a differenza dei passati appuntamenti, andranno insolo due, visto che dalla scorsa settimana è iniziato il programma di Paola Perego – Non Disturbare – in secserata.La serie non ha ovviamente raggiunto il successo di The Good Doctor, della scorsa estate, ma i risultati d’ascolto sono soddisfacenti. Seppur in calo rispetto alla prima puntata, il secondo appuntamento con Theha registrato 2.28 milioni di spettatori e il 13.4% di share.La prima stagione di Theè composta da 14e andrà infino a finesu Rai 1 ogni. Vi ricordiamo che la serie ha già una secstagione completa da ...

__havefaith_ : Cooooomunque, la Rai mi ha fatto conoscere una serie che sto divorando: THE RESIDENT. Per gli appassionati di medicina è top! - hobisognodisel : MA DAVVERO HANNO FINITO LA SECONDA STAGIONE DI THE RESIDENT IN QUEL MODO?! - holyfool93 : La Rai che cerca di spingere The Resident come fosse il nuovo ER -