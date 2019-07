The Resident | gli episodi del 9 luglio saranno in streaming su RaiPlay

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Theè il medical drama targato FOX che va in onda negli Stati Uniti e in contemporanea anche in Italia su Fox Life dal 2018. La serie, composta da due stagioni e rinnovata per un terzo ciclo di, è trasmessa anche in chiaro da Rai Uno dal 25 giugno di quest'anno. La prima stagione è composta da 14e la Rai ha deciso di trasmettere trealla settimana. Fino ad ora sono andati in onda seiche i telespettatori possono anche rivedere sul sito ufficialetramite il servizioon demand. Stasera, 9, andranno in onda sulla prima rete Rai il settimo, l'ottavo e il nonoo che possono essere seguiti anche in diretta con il servizio messo a disposizione dal sito ufficiale di. Per rivedere o recuperare glipersi, dopo la messa in ondadisponibili inon demand, sempre su....

lamescolanza : Rai1, stasera ci sarà un nuovo appuntamento con 'The Resident' - SpettacolandoTv : The Resident Italia | questa sera la terza puntata su Rai 1 - zazoomblog : The Resident terza puntata: trama e anticipazioni 9 luglio 2019 su Rai 1 - #Resident #terza #puntata: #trama… -