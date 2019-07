La Juve starebbe continuando a lavorare sottotraccia per Icardi

Juventus - Paratici starebbe valutando alcune uscite : tra i partenti ci sarebbe Cuadrado : Da domani per la Juventus inizierà ufficialmente la stagione 2019/2020 con il ritiro estivo. Maurizio Sarri comincerà a dare le prime indicazioni in campo ai suoi nuovi giocatori, anche se il gruppo al completo lo avrà solo a fine mese quando è previsto il rientro dei sudamericani. Il tecnico, dunque, inizierà a lavorare alla Continassa, mentre la società proseguirà le trattative di mercato sia in entrata che in uscita. In partenza ci sono ...

Juve e Roma starebbero lavorando per un nuovo scambio - questa volta tra Higuain e Zaniolo : La politica di mercato della Juventus è da un lato acquistare veterani pronti per i palcoscenici internazionale, dall'altro non perdere di vista i giovani talenti del panorama italiano. In ottica futuribile nel mirino di Paratici ci sarebbe da tempo anche Nicolò Zaniolo della Roma. Il classe 1999 fino a poco tempo fa era quasi certo che avrebbe continuato la sua crescita professionale tra i giallorossi, ma a sorpresa il nuovo ds Petrachi nel ...

Juventus - Zaniolo è un’occasione : la Roma starebbe pensando alla cessione : E’ Nicolò Zaniolo l’uomo del giorno per il calciomercato della Juventus. Il Corriere dello Sport, in prima pagina oggi, si chiede se il centrocampista sia in vendita, mentre il QS parla addirittura di “aria di divorzio”. Quello che appare abbastanza chiaro è che i giallorossi non abbiano ancora trovato il modo per far firmare al giovane attaccante il rinnovo di contratto e questo è un bel campanello d’allarme. Calciomercato Juventus, 60 milioni ...

La Juventus starebbe limando la trattativa per De Ligt : Da ieri, la Juventus ha iniziato a ufficializzare i suoi nuovi acquisti. Domenica, il primo a presentarsi al JMedical è stato Luca Pellegrini. Il ragazzo classe 99 ha svolto le visite mediche e in serata è arrivato anche il comunicato ufficiale del club bianconero. Ma Luca Pellegrini non è stato l'unico nuovo acquisto che ieri è arrivato a Torino. Infatti, dopo le 18:00 di domenica all'aeroporto di Caselle è atterrato il volo privato che ha ...

La Juventus starebbe studiando un piano per arrivare a Pogba : Ieri pomeriggio, poco dopo le 18 Adrien Rabiot è arrivato a Torino accompagnato dal suo entourage. Stamattina, il francese si è presentato al J-Medical per sostenere le visite mediche per la Juventus. Il francese è il terzo rinforzo per Maurizio Sarri e il secondo a centrocampo, visto che nei mesi scorsi è arrivato Aaron Ramsey. Il gallese, questa mattina su Instagram, ha condiviso anche la prima foto che lo ritrae con la maglia della Juve. Ma ...

La Juventus starebbe puntando su fisicità e qualità con Rabiot e de Ligt : La Juventus nelle ultime due stagioni ha dimostrato di non avere rivali in Italia, ma in Europa la musica cambia, infatti nelle ultime due stagioni si è fermata ai quarti di Champions League, pur potendo contare nell’ultima annata su Cristiano Ronaldo, che non ha mancato di fare il suo dovere. Il reparto, al quale è stata attribuita parte della colpa dell’insuccesso in Coppa, sarebbe il centrocampo per il quale Fabio Paratici ha iniziato a ...

Il PSG starebbe tentando Bonucci - la Juve e l'interessato riflettono : La Juventus, con l'addio di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, ha deciso di tagliare con il passato e iniziare un nuovo corso. Alcuni giocatori potrebbero, però, non fare più parte della squadra: chi per scelte tecniche, altri per seguire i loro desideri e di quest'ultima categoria farebbe parte Leonardo Bonucci. Tentazione PSG Il numero 19 bianconero nel 2017, dopo un furibondo litigio con il 'conte Max', ha deciso di ...

Juventus - starebbe procedendo l'affare De Ligt : bianconeri trattano con l'Ajax : La Juventus, in queste ore, sembra essere totalmente concentrata sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri e l'agente del giocatore avrebbero trovato un accordo sulla base di 8 milioni di ingaggio più 4 di bonus. Adesso la Juve starebbe trattando con l'Ajax per trovare l'intesa sul prezzo del cartellino. Il club olandese vorrebbe circa 75 milioni, che sarebbe la cifra che era pronto a garantire il Paris Saint - Germain per arrivare a ...

La Juventus starebbe cercando sostituto di Cancelo - nella lista ci sarebbe anche Trippier : La Juventus, in queste ore, è molto attiva sul mercato soprattutto in ottica difesa. In entrata il nome più caldo è quello di Matthijs de Ligt, mentre in uscita ci sarebbe Joao Cancelo. Qualora il portoghese dovesse partire, Fabio Paratici dovrà cercare un suo sostituto e uno dei nomi che piace è quello di Trippier che però costerebbe circa 40 milioni, perciò i bianconeri stanno valutando anche altre alternative. Cancelo potrebbe partire Da ...

La Juve di Sarri starebbe puntando forte su tre top player : Rabiot - Pogba e de Ligt : Archiviata la pratica allenatore con l'insediamento di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, la Juventus è libera di agire sul mercato e cogliere le occasioni funzionali al gioco del nuovo tecnico. Il primo colpo dell'era Sarri potrebbe essere Adrien Rabiot. Il francese il 30 giugno lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero e la dirigenza della Continassa sembrerebbe aver sbaragliato la concorrenza di Barcellona, Real Madrid, Tottenham ...

La Juventus starebbe studiando il doppio colpo a centrocampo : Pogba vorrebbe tornare : Dopo aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, adesso Fabio Paratici deve pensare al mercato. La dirigenza della Juventus, in particolare, vorrebbe mettere a segno due colpi a centrocampo. Infatti, dopo Aaron Ramsey, i bianconeri vorrebbero inserire nella loro mediana altri due importanti tasselli. I nomi scelti da Fabio Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United avrebbe espresso ...

Juventus - per Sarri si starebbero limando gli ultimi dettagli : Quella di ieri è stata un'altra giornata molto calda in casa Juventus, durante la quale si è lavorato per sbloccare la questione allenatore. I bianconeri per il dopo Massimiliano Allegri avrebbero scelto Maurizio Sarri. Il tecnico toscano però è legato al Chelsea e si sta cercando di liberarlo dal club inglese. Stando a quanto afferma Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima e i blues dovrebbero dare il via libera a Sarri, ...

De Ligt starebbe trattando con Juventus e Paris Saint Germain : niente Barcellona (RUMORS) : Una delle squadre sorprendenti in questa stagione in Champions League è stata l'Ajax: oltre ad un gioco davvero bello a livello estetico, la società olandese ha saputo lanciare dei giovani interessanti, fra cui De Ligt, Van de Beek e De Jong. Quest'ultimo è stato ufficializzato dal Barcellona, ma la società catalana avrebbe presentato un'offerta anche per il centrale difensivo De Ligt, uno dei più promettenti a livello europeo: a detta dei ...

La Juve starebbe preparando il colpo Pogba : nella trattativa potrebbe rientrare Dybala : La panchina bianconera aspetta ancora il nuovo inquilino, nonostante ciò Fabio Paratici sta lavorando per rinforzare la rosa, dimostratasi carente soprattutto in difesa e a centrocampo. In questo momento l'idea della dirigenza sarebbe quella di dare peso, centimetri e classe alla mediana con l'acquisto di un top player del settore individuato da tempo in Paul Pogba. Il sogno Pogba prende corpo Dall'estate scorsa, in casa bianconera si starebbe ...