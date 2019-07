I nuovi luoghi protetti dall’UNESCO

ilpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Dalle colline del Prosecco in Italia a un grande parco naturale in Islanda, passando per sterminate foreste in Iran e sfarzosi palazzi barocchi in Portogallo

