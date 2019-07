FIFA 20 | Amazon Italia svela i prezzi dei FIFA Points per FUT

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Tra le novità di EA viste all'E3 2019, non poteva di certo mancare20. Come ogni anno, gli sviluppatori di EA Sports e il colosso di Redwood City sono infatti pronti ad invadere il mercato con una nuova declinazione della simulazione calcistica più giocata, al debutto il prossimo 26 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sempre nel rispetto della tradizione, il nuovoandrà a scontrarsi con Pro Evolution Soccer 2020, che andrà ad abbracciare un'anima più orientata all'eSport, per altro da testare con una demo su console e personal computer. Messa da pare la comunque papabile rivalità con Konami, Electronic Arts promette di concentrarsi su un calcio virtuale ancora più realistico e divertente, inserendo in un menu già rodato anche il cosiddetto Volta Football, implementazione inedita in20 ma la cui formula ludica non è di certo totalmente ...

