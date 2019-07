Dopo il caso Carola Rackete la Lega in alto nei sondaggi | oggi vincerebbe 5 stelle in

Caso Vannini - i genitori scrivono alla Rai Dopo le puntate di “Storie Maledette” - : Roberta Damiata dopo l'intervista a "Storie maledette" di Antonio Ciontoli, principale imputato dell'omicidio di Marco Vannini, la famiglia indignata chiede di poter replicare Molto scompiglio ha suscitato lo speciale di “Storie Maledette”, il famoso programma presentato da Franca Leosini, sull’omicidio di Marco Vannini. L’intervista ad Antonio Ciontoli ha scatenato infatti molta indignazione da parte della famiglia Vannini che ...

Christine Lagarde al vertice della Bce : l’avvocata d’affari che Dopo il caso Grecia si è pentita della politica di austerità : Quando arrivò a Bercy modificò radicalmente il modo di lavorare. Al ministero dell’economia francese puntualità ed efficienza divennero le due parole d’ordine. Non tutti apprezzarono e i nemici si moltiplicarono. Ma questo non le impedì di far carriera. Anzi. Da allora Christine Lagarde, appena indicata come futuro governatore della Banca centrale europea, ha collezionato un successo dopo l’altro: prima donna al ministero ...

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo/ "Vittime di ricatti Dopo caso Mark Caltagirone?" : Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, nuovi retroscena sullo scandalo Mark Caltagirone: "Sono vittime di ricatti?". Il caso a Telelombardia...

Svolta sul caso Vincent Lambert : stop ai trattamenti Dopo 11 anni : A undici anni dal devastante incidente stradale che lo ha inchiodato ad un letto d’ospedale, arriva la Svolta sul caso di Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Il protocollo medico che prevede l’interruzione dei trattamenti è stato avviato “a partire da oggi“, ha annunciato Vincent Sanchez, il capo del reparto per le cure palliative ...

Coppa America – Colombia - William Tesillo minacciato di morte Dopo il rigore sbagliato : c’è il rischio di un nuovo ‘caso Escobar’ : William Tesillo rischia grosso: pesanti minacce di morte per il difensore Colombiano dopo il rigore sbagliato in Coppa America Nel mondo del calcio a volte si superano limiti inimmaginabili, dalla Coppa America arrivano infatti notizie davvero allarmanti. dopo l’eliminazione della Colombia a causa dell’errore di Tesillo dal dischetto nella partita contro il Cile si rischia un nuovo ‘caso Escobar’. LaPresse Il ...

Valeria Marini difende Pamela Prati Dopo il caso Mark Caltagirone : «Un gioco che le è sfuggito di mano» : ?Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei?,...

Dopo dodici giorni il Partito Democratico si è accorto del caso Sea Watch 3 : Il Partito Democratico ha iniziato a parlare del nuovo caso Sea Watch 3 al dodicesimo giorno di permanenza in mare della nave della ONG tedesca. I democratici sostengono l'appello alla Corte di Strasburgo della ONG, spiegando che i giudici "potranno riscontrare le violazioni dei diritti umani che si commettono in queste ore".Continua a leggere

Uccisa e data in pasto ai maiali - si riapre il caso Dopo 20 anni : A vent'anni di distanza si riapre il caso sulla scomparsa di Virginia Mihai, seconda moglie di Valerio Sperotto, un allevatore di Velo d'Astico, nel Vicentino, morto nel 2011 a 64 anni. Già la prima moglie dell'uomo era sparita in circostanze misteriose. Ora il giallo sembra essersi risolto grazie al ritrovamento di un'unghia della seconda moglie all'interno di una porcilaia di proprietà dell'allevatore. Secondo gli investigatori, Virginia ...

Pamela Prati torna sui social con Valeria Marini Dopo il caso Caltagirone : «Estate stellare» : dopo il grande giallo italiano pre-estivo del matrimonio mancato di Pamela Prati con l?inesistente e facoltoso imprenditore Marco, per gli amici Mark, Caltagirone la showgirl torna con un video...

La Rai avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da un consigliere della Regione Campania Dopo il programma di Rai 2 “Realiti” : La Rai ha annunciato lunedì che avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania eletto con i Verdi, dopo una puntata del programma “Realiti” andata in onda lo scorso 5 giugno. Durante

Caso Neymar – Il brasiliano interrogato dagli inquirenti Dopo le accuse di stupro : Neymar accusato di stupro: il brasiliano interrogato dalle autorità in Brasile Il brasiliano Neymar nella tarda serata di ieri si è recato nel commissariato nella zona Nord di Rio de Janeiro, in sedia a rotelle dopo l’infortunio con la Nazionale, per essere interrogato dagli inquirenti in merito alla vicenda che lo vede coinvolto dopo la denuncia per stupro presentata venerdì della scorsa settimana a San Paolo da una 26enne ...