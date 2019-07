Con la Super Fibra di Tre i gigabyte in mobilità diventano illimitati | ecco la proposta

Salute - creati due nuovi antibiotici super potenti : efficaci ancheContro infezioni multi-resistenti : Partendo una tossina batterica, gli esperti hanno creato una molecola capace di conservare la funzione di antibiotico senza essere tossica

Superenalotto di oggi - 9 luglio 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.82 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 9 luglio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.82 sembra essere il primo su ...

Domenica super bollente! Il se** di Francesca Cipriani è inContenibile : Se pensate all’eccesso, alla stravaganza, all’esagerazione, la prima immagine che vi viene in mente è senza dubbio quella di Francesca Cipriani. Il seno più famoso della televisione italiana. E da qualche anno anche dell’internet tricolore. La showgirl infatti, che ha sempre abituato i fans e gli spettatori ad un decolté clamoroso e a scatti in diretta ai limiti del trash, ha pubblicato alcune foto su Instagram che hanno mandato in tilt ...

Solfiti non dichiarati in etichetta - richiamati dai supermercati Auchan polpi Congelati : La catena di supermercati Auchan ha diffuso nella giornata di oggi, martedì 9 luglio, un avviso di richiamo di un lotto di polpi indopacifici eviscerati e congelati a marchio Genepesca. La causa è per la presenza di Solfiti non dichiarati in etichetta. I polpi eviscerati congelati interessati dal richiamo sono venduti in confezioni sottovuoto da 500 grammi. Numero di lotto è L9108CG e la scadenza è quella del 31-07-2020. L'alimento richiamato è ...

Milly Carlucci Condurrà Masked Singer! Dopo la voce arriva la super Conferma : Milly Carlucci è uno dei volti più amati della televisione italiana. I suoi programmi sono sempre seguitissimi. Sensualità, eleganza e uno charme senza fine, Milly Carlucci è conosciuta soprattutto perché da tantissimi anni è al timone di Ballando con le stelle, il talent show di Raiuno che fa ballare i personaggi famosi del mondo della televisione e dello sport di tutto il mondo.\\ L’ultima edizione del programma ha registrato un ottimo ...

Luigi Di Maio umiliato dall'ex grillino Giannuli : "M5s finito Con Salvini - presto non supererà lo sbarramento" : Sempre più deluso dal M5s, lo storico Aldo Giannuli ospite di Omnibus su La7 celebra il De Profundis del Movimento di Luigi Di Maio. "Ormai è una esperienza politica destinata a concludersi accodandosi a Salvini sul tema immigrazione, nel giro di 3 anni non supererà nemmeno lo sbarramento". Leggi an

Caldo africano a Reggio Calabria : temperatura sempre superiore ai +28 - 5°C per 84 ore Consecutive! [DATI] : Reggio Calabria è stretta in una morsa di Caldo africano davvero esagerata: complice l’assenza di vento, nelle ore notturne la brezza di terra dall’Aspromonte determina un Caldo molto secco e anomalo tanto che le temperature sono costantemente superiori ai +28,6°C dalle 08:30 di Domenica mattina, e rimarranno così elevate fino al pomeriggio di domani, Mercoledì 10 Luglio, per un totale di oltre 84 ore consecutive! Le temperature ...

Impatto socio-eConomico nel calcio italiano : superati i 3 miliardi di euro! : Impatto socio-economico sempre maggiore nel calcio italiano: il dato che emerge dalla nona edizione di ‘Reportcalcio’ evidenzia come si siano superati i 3 miliardi di euro nella stagione 2017-2018. Il dato prende in considerazione l’indotto economico (742,1 milioni di contributo diretto all’economia nazionale), nonché quello sanitario (1.215,5 milioni di risparmio della spesa sanitaria derivante dalla pratica ...

Freschezza e idratazione super leggere Con le “mist” : Obiettivo Freschezza. Ha a che fare con la percezione di una “nebbiolina” o di una “foschia mattutina” che sfiora il viso ciò che promette una “mist”, un must have...

"Non ha pagato la spesa" : dipendente del supermercato licenziata - i colleghi si schierano Con lei : Siamo a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Sessanta lavoratori hanno sottoscritto una lettera di solidarietà a sostegno di...

Superbike : Marco Melandri Convoca una Conferenza stampa per annunciare il ritiro? : A quanto pare Marco Melandri ci sta pensando. Il centauro italiano, attualmente impegnato con il Team Yamaha in Superbike, quest’oggi potrebbe annunciare il ritiro dalle competizioni, previsto al termine di questa stagione. Da quando è tornato a cimentarsi in Superbike (2017), prima in sella alla Ducati e ora sulla R1, il ravennate ha raccolto ben poche soddisfazioni e sicuramente i risultati sono stati inferiori alle attese. Dopo essere ...

Costa : Con lavoro Congiunto si può superare criticità rifiuti a Roma : Roma – “Iniziata ora la cabina di regia con la sindaca @virginiaraggi e il presidente della Regione @nzingaretti sui rifiuti a Roma. Si lavora ventre a terra e in operoso silenzio. Solo con un lavoro congiunto si otterra’ il risultato sperato: uscire dalla criticita’ dei rifiuti a #Roma”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L'articolo Costa: con lavoro congiunto si può superare ...

Previsioni Superenalotto del 09-07-2019 Con 7 colonne : Previsioni Superenalotto del 09-07-2019, proposta di 7 colonne più superstar, valide per tre concorsi a partire dalla data odierna. Le Previsioni Superenalotto del 09-07-2019 proposte in questa pagina, sono state elaborate su base statistica, le colonne in gioco sono sette più il relativo numero superstar. Il nuovo jackpot per il concorso numero 82 del 9 Luglio è di 184.200.000,00 euro. […] L'articolo Previsioni Superenalotto del ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini non supera l’esame Roger Federer. Lo svizzero vola ai quarti di finale Con facilità : Niente da fare per Matteo Berrettini. Il Centrale di Wimbledon e Roger Federer (n.3 del ranking) rappresentano due ostacoli insormontabili per le aspirazioni del nostro portacolori, quasi asfissiato da un avversario di grandissima qualità che, senza fare nulla di particolare, ha archiviato la pratica negli ottavi di finale dello Slam di Londra con estrema facilità, sul punteggio di 6-1 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Una prestazione ...