Universiadi | spada di bronzo per Cuomo e la squadra maschile

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in lotta per l'oro - bronzo dalla spada - attesa per il nuoto : 16.33 VOLLEY – Canada e Iran vanno al tie-break, i nordamericani hanno vinto il quarto set per 25-17. 16.28 PALLAnuoto – La Francia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 16-7. 16.25 SCHERMA – bronzoOOOOOOO! l ragazzi della spada conquistano il terzo posto battendo la Polonia per 45-33. 16.20 Pomeriggio solo con gli sport di squadra alle ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Lamberti in finale negli 800! Azzurri protagonisti nel nuoto. Spada femminile in semifinale : 12.40 GINNASTICA ARTISTICA – E' in corso la finale alle parallele asimmetriche per le donne, con Martina Rizzelli, già vincitrice di una medaglia di bronzo, impegnata di fronte al PalaVesuvio pieno in ogni ordine di posti. 12.35 SCHERMA – Italia in semifinale nella Spada femminile a squadre! Ungheria battuta 40-26. Affronterà la Polonia, ...