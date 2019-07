Sampdoria | Di Francesco si presenta | Totti | Ferrero | gli obiettivi e il mercato

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) E’ terminata da poco la conferenza stampa dizione di Eusebio Dicome nuovo allenatore della. L’allenatore abruzzese si rimette subito in gioco dopo l’esperienza alla Roma. Ad introdurre il tecnico è stato il presidente Massimo: “Grazie di essere venuti qui. Il signore che è qui alla mia sinistra è noto, vogliamo solo chiedervi per cortesia oggi di non fare domande che non riguardano il percorso meraviglioso del signor Di. Parliamo di calcio, di questo anno che verrà”. La parola è passata poi al ds Carlo Osti che è stato lapidario: “Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a Eusebio Di”. La parola ‘è passata infine a Di: “Ringrazio in primis la società, il presidentee Carlo Osti per questa grande opportunità. C’era voglia di tornare in pista ...

