Neonata nel Tevere | caccia a testimoni e Dna aspettando l’autopsia

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma –anze al setaccio e un profilo di dna da comparare. Su questi due pilastri poggia il lavoro degli investigatori ain queste ore dei responsabili della morte dellaritrovata a pelo d’acqua nel, sabato pomeriggio, all’altezza del ponte di Mezzocammino a Roma. Al momento vengono ascoltati diversi clochard della Capitale, gli abitanti delle sponde del fiume entro un raggio di diversi chilometri dal luogo del ritrovamento, e si cerca incessantemente in tutti gli ospedali. Ore febbrili per la Squadra Mobile adi un tassello, di unaanza utile a svelare cosa sia accaduto allasul corpicino della quale entro mercoledi’ sara’ effettuata l’autopsia. L’indagine procede. Si indaga per omicidio volontario perche’ quel che sembra certo e che la piccola era viva prima di essere abbandonata alle ...

virginiaraggi : Accolgo richiesta presidente Salvamamme su dedicare cerimonia addio alla piccola neonata abbandonata nel Tevere. Tr… - vaticannews_it : #Roma piange la #neonata abbandonata nel #Tevere e si interroga sulla possibilità di incrementare gli sforzi per fa… - carlaruocco1 : Sono ancora scossa per la tragica notizia del ritrovamento nel #Tevere di una #neonata con ancora il cordone ombell… -