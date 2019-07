Mariah Carey “vince” la Bottle Cap Challenge stappando il tappo di una bottiglia con la

Mariah Carey per la fa saltare un tappo con la voce! : Dopo la moda del secchio d'acqua gelida è arrivata quella della #bottlecapchalleng, far saltare il tappo di una bottiglia senza toccarla con le mani. L'ultima è Mariah Carey che per farlo saltare... La nuova mania che sta prendendo piede sulla rete si chiama #bottlecapchallenge. L’ultima ad aggiungersi a questa challenge è la splendida cantante americana Mariah Carey, che per fare questo usa un suo dono di natura: la sua meravigliosa ...