Mafia : sequestrati beni per 250mila a imprenditore palermitano (2) : (AdnKronos) - L'operazione aveva confermato l’esistenza di una forte compenetrazione tra l’attività di Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio delle sale gioco e scommesse. In questo contesto, Lo Baido aveva un ruolo di primissimo piano. "Tramite un vero e proprio accordo contrattua

Mafia : sequestrati beni per 250mila a imprenditore palermitano (2) : (AdnKronos) – L’operazione aveva confermato l’esistenza di una forte compenetrazione tra l’attività di Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio delle sale gioco e scommesse. In questo contesto, Lo Baido aveva un ruolo di primissimo piano. “Tramite un vero e proprio accordo contrattuale con Cosa Nostra palermitana – scrivono gli inquirenti – è riuscito, con il socio Benedetto Bacchi, ...

Mafia : sequestrati beni per 250mila a imprenditore palermitano : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – beni per un valore complessivo di circa 250 mila euro sono stati sequestrati a Antonio Lo Baido, 41 anni, imprenditore palermitano nel settore delle scommesse online. Il provvedimento, emesso su proposta del questore dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, riguarda quattro veicoli, tre rapporti finanziari, due società con sede a Partinico attive nel settore dei giochi e delle ...

Mafia - 7 arresti a Caltanissetta : sequestrati beni per 63 milioni : Sette persone sono state arrestate dalla polizia di Caltanissetta nell’ambito di un’operazione antiMafia che ha portato al sequestro di beni per 63 milioni di euro. Tra le accuse associazione mafiosa, concorso in corruzione e riciclaggio di capitali illeciti del clan Rinzivillo. Nell'indagine è coinvolto anche un funzionario di polizia che avrebbe agevolato gli indagati. (Lapresse) Redazione ?

Mafia - sequestrati beni tesoriere Riina : 8.30 sequestrati in Thailandia beni di Vito Roberto Palazzolo, ex tesoriere del boss di Cosa Nostra Totò Riina. Palazzolo era stato arrestato a Bangkok nel 2012, dopo una latitanza durata oltre venti anni, ed estradato in Italia nel 2013 per scontare la pena. Fu il l protagonista indiscusso del traffico internazionale di droga tra Sicilia, Estremo Oriente e Usa, noto come "Pizza Connection". Palazzolo fu anche amministratore dei beni di ...

Mafia nigeriana : sgominata un'intera banda - sequestrati 300 chili di marijuana : La polizia ha smantellato un’organizzazione riconducibile alla Mafia nigeriana che operava nel traffico di stupefacenti in tutto il nord-est dell’Italia. Nell’ambito della stessa operazione sono stati sequestrati in tutto 300 chili di marijuana. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i corrieri di questa organizzazione credevano di essere invisibili per via di un rito voodoo cui si erano sottoposti. Si muovevano prevalentemente con auto e ...