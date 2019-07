L’erba di Wimbledon è più lenta del solito? Problema di clima e non di taglio della

Wimbledon - Rafael Nadal : “L’erba è la stessa del 2003. Quando si perde - ci si lamenta sempre del campo” : Rafael Nadal (n.2 del mondo) è prossimo a scendere in campo contro il portoghese Joao Sousa per giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Al momento, il percorso del maiorchino ha impressionato, per continuità di gioco e grandi qualità nel leggere i vari momenti dei match. Del resto, parlando di un giocatore in grado di vincere 12 volte il Roland Garros, non c’è certo da stupirsi. Sorprende, però, come il suo tennis si sia ...

VIDEO Fabio Fognini - Wimbledon 2019 : “Ogni giorno imparo qualcosa in più sulL’erba” : Fabio Fognini ha sconfitto Marton Fucsovics al termine di una battaglia durata cinque set e si è così qualificato al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure tornerà in campo domani per affrontare Sandgren con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale del prestigioso Slam sull’erba londinese. Il marito di Flavia Pennetta ha tutte le carte in regola per avere la meglio su un avversario particolarmente ostico e per farsi strada ...

Wimbledon – A Fognini ‘scappa’ - ma l’arbitro non lo ascolta : “vedi che ti faccio pipì sulL’erba!” [VIDEO] : Nel match contro Tiafoe, il tennista italiano non ha ricevuto l’ok dall’arbitro di sedia per andare in bagno e lo ha minacciato di farla sull’erba del campo n°18 Fabio Fognini non si smentisce mai, il tennista italiano si è reso protagonista a Wimbledon di un curioso siparietto durante il match contro Frances Tiafoe, vinto al quinto set dopo una maratona durata quasi tre ore e mezza. Il giocatore ligure ha chiesto di ...

Wimbledon 2019 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Federer al secondo turno - Berrettini e Fognini promossi sulL’erba londinese : Seconda giornata di incontri che è andata in archivio a Londra. Sull’erba di Wimbledon il tabellone maschile ha riservato conferme e sorprese in un day-2 di primo turno particolarmente intenso. Partiamo dalle conferme, ovvero lo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal e il n.3 del ranking Roger Federer. L’iberico, trionfatore nel Roland Garros per la 12esima volta, ha sconfitto il giapponese (proveniente dalle qualificazioni) Yuichi ...

Wimbledon 2019 - Andreas Seppi : “Buona la prima - ma potevo chiudere in tre set. Sugli italiani che vincono sulL’erba…” : Buona la prima per Andreas Seppi. Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...