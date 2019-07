Frongia | partito bando per albero di Natale | vogliamo successo come nel 2018

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – Da questa mattina e’ online l’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionalediin piazza Venezia in occasione delle festivita’ natalizie 2019/2020. L’Avviso, che si trova al seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/-concorso.page?contentId=BE C363715, consente l’invio di proposte da oggi, 8 luglio, fino al termine delle 18 del 9 agosto 2019. La sponsorizzazione ha per oggetto la realizzazione dell’senza alcun costo per l’Amministrazione ed e’ accessibile a soggetti pubblici o privati interessati. Nella scheda tecnica sono contenuti tutti i dettagli richiesti: il periodo di allestimento, dall’8.12.19 al 06.01.20; il posizionamento obbligatorio in un determinato spazio di piazza Venezia; il valore dichiarato non inferiore a ...

