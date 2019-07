Fonseca si presenta a Roma niente promesse ma qualcosa vinceremo

Fonseca - presentazione alla Roma : “Obiettivo Champions - voglio giocatori motivati” : Paulo Fonseca ha raccontato come sarà la sua Roma: “voglio una squadra forte e ambiziosa, insieme possiamo costruire qualcosa di speciale”.“powered by Goal”E’ il giorno della presentazione ufficiale per Paulo Fonseca, nuovo tecnico della Roma dopo una stagione tormentata con l’esonero di Di Francesco e la breve parentesi Ranieri.L’ex allenatore dello Shakhtar è intervenuto in conferenza stampa da Trigoria ...

Roma - Fonseca si presenta : le indicazioni su Dzeko - Higuain - Zaniolo e Florenzi : “Inizialmente abbiamo pensato a un allenatore italiano, per me Fonseca è diventata una opportunità. Sono molto contento di averlo potuto prendere”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Poi parola all’allenatore: “io mi pongo l’obiettivo di tornare subito in Champions League. Voglio costruire una squadra ...

