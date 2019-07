C’è un mondo che con piccoli e silenziosi gesti costruisce cambiamento

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Daniel Balimà è un anziano orticoltore che vive in una piccola cittadina dell’Africa Subsahariana, in Burkina Faso.Da bambino ha perso l’uso delle gambe a causa della poliomelite ma in cinquant’anni di attività ha dato vita a più di un milione di alberi contribuendo alla lotta contro la desertificazione nel Sahel.Ora l’Associazione Pacefuturo onlus insieme all’ingegner Andrea Trivero, raccoglie fondi su GoFundMe per dotare Daniel di un pozzo con sistema di pompaggio a pannelli fotovoltaici, un sistema di irrigazione e una carrozzina elettrica con sistema di autoricarica nel vivaio. Il tutto nella garanzia di sostenibilità e indipendenza (assicurando la presenza di imprese artigianali capaci di garantire la manutenzione degli impianti in loco e nel tempo).Pacefuturo, una piccola onlus in un piccolo paese di montagna in ...

matteosalvinimi : Per Bersani c’è solo un modo per risolvere i problemi nel mondo: lo IUS SOLI ?? Le priorità della sinistra non cambi… - RaiTre : 'Dietro ogni grande uomo? C'è una donna stupefatta, che non si capacita che il mondo se la beva che quello è un gra… - matteorenzi : Non c’è altra spiegazione. Di Maio odia chi crea lavoro. Il mondo del lavoro va aiutato, non attaccato. La mia inte… -