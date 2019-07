Avellino | a fuoco pala eolica | si incendiano i campi coltivati

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ignazio Riccio Dalle prime verifiche sembrerebbe che l’incidente sia dovuto ad un malfunzionamento del rotore, accentuato dalle alte temperature degli ultimi giorni Ieri pomeriggio, un principio di incendio di un rotore di unanell’Avellinese ha generato fiamme in un campo coltivato sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del, che hanno impiegato molto tempo prima di riuscire a riportare la situazione alla normalità. Ilche avvolgeva il rotore dellasi è spento autonomamente, ma l’incendio neisi è propagato rapidamente, aumentando di intensità sempre di più. A Rocca San Felice, in provincia di, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno avviato le indagini di rito. Grazie al celere intervento dei vigili deli danni alle colture sono stati limitati. Dalle prime ...

