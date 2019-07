7 regole per amarsi come Meghan e Harry

vanityfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) 1. NON DIMENTICARE DI ESSERE ROMANTICI2. LE SERATE SOLO PER DUE3. QUELLI CHE RIDONO INSIEME, RESTANO INSIEME4. NON AVERE PAURA DEI CAMBIAMENTI5. ESSERE SEMPRE DALLA PARTE DELL'ALTRO6. CAPIRE E FAR PROPRIO IL PASSATO DELL'ALTRO7. AMALGAMARE I DIVERSI STILI DI VITA, ledell'amore, ledell'amore, ledell'amore, ledell'amoreMarkle esembrano essere fatti l’uno per l’altra. Si sono piaciuti subito, stanno insieme dal 2017, si sono sposati nel maggio 2018, sono diventati genitori un anno dopo: l’ex attrice americana e il principe portano avanti la tesi dell’anima gemella. Mano nella mano anche in pubblico, spontanei durante le occasioni ufficiali, i due provano anche a svecchiare insieme l’immagine della monarchia britannica. Del resto, partono da una solida base: si ...

