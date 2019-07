Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera | a quale reality parteciperebbe

Caduta Libera - gli ultimi secondi di Nicolò Scalfi? Impensabile addio di Gerry Scotti : "Chi è questo ragazzo" : Tutto come previsto, o quasi. La parabola di Nicolò Scalfi a Caduta Libera, il quiz in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, è terminata, così come si sussurrava da giorni. Non il 5 luglio, come indicavano le indiscrezioni, ma nella puntata di sabato 6 luglio. Lascia così dopo 88 puntate da cam

Caduta Libera - il campione Nicolò Scalfi è stato sconfitto dopo 88 puntate (Video) : Caduta Libera, il campione Nicolò Scalfi è stato sconfitto dopo 88 puntate e 651 mila euro di montepremi vinti. (Video)dopo 88 puntate e un montepremi vinto che ammonta a 651 mila euro, il campione di Caduta Libera (qui gli ascolti), Nicolò Scalfi è stato sconfitto nella puntata in onda ieri sera su Canale 5. Un brutto colpo per il programma e per il “campioncino” così come definito da Gerry Scotti.Nicolò ha perso su una domanda sul ...

Il campioncino di Caduta Libera ha perso. Nicolò Scalfi esce dal gioco dopo 88 puntate : Ottantotto puntate e 651mila euro vinti. Finisce con questo traguardo l’esperienza a Caduta Libera, programma su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, di Nicolò Scalfi. Il ragazzo di 20 anni, soprannominato dal conduttore “il campioncino”, è rimasto in carica per oltre 3 mesi e ieri ha dovuto cedere il testimone.Visibilmente emozionato, Nicolò ha ringraziato tutti coloro che hanno seguito il suo percorso: ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi è stato sconfitto – Video : Nicolò Scalfi Doveva succedere prima o poi ed è accaduto. Nella puntata di oggi di Caduta Libera, l’ormai celebre campioncino Nicolò Scalfi è stato battuto. Il giovane lombardo non è riuscito ad indovinare la parola “coniglietto” ed è stato costretto a lasciare il posto di campione all’impiegato Francesco. Prima di congedarsi - in lacrime – Nicolò ha ringraziato tutti: “Forse l’emozione più grande è ...

Caduta libera - Nicolò Scalfi nel mirino degli haters per presunti aiuti : Che l'enigmistica potesse aiutare a mantenere il cervello sveglio, reattivo e in alcuni casi anche giovane è un dato scientificamente provato e confermato. E Nicolò Scalfi, il ventenne bresciano che da ormai 87 puntate timbra regolarmente il cartellino dello studio 20 all'interno del centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, potrebbe esserne un esempio lampante. Ormai padrone di casa a Caduta libera, il quiz preserale del palinsesto di ...