‘Ndrangheta | la lettera del direttore di Aosta Cronaca al consigliere arrestato | “Fa male

(Di domenica 7 luglio 2019) “In Valle e a San Giorgio Morgeto sono in tanti ad aspettarti per ringraziarti per ciò che hai fatto e farai per le nostre comunità. A san Giorgio ti aspettano per la processione alla Madonna di Polsi che ogni anno organizzavi per essere presente il 2 settembre giorno in cui ricorre la Festa”. Lo scrive ildella testata locale, Piero Minuzzo, in unapubblicata sul giornale online il primo giorno luglio. Il destinatario? Marco Sorbara,regionale dell’Union Valdôtaine,adnell’ambito dell’operazione anti ‘ndrangheta “Geena” . “Avrei voluto venire a trovarti; non l’ho fatto per codardia. Sono certo che al vederti non sarei stato in grado a proferire parola e non volevo che fossi tu a farmi coraggio”, scrive ildel quotidiano online al politico accusato di ...

