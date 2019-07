ilfogliettone

(Di domenica 7 luglio 2019) "Dopo il diploma non vedevo prospettive in Italia, le ho trovate poi a, a Bruxelles, con Molengeek". Cosi' Yahiaoui Zakaria, siciliano di 27 anni e studente di ingegneria informatica, arrivato in Belgio sei anni fa da Barcellona Pozzo di Gotto, racconta l'diup, Molengeek, dove lavora come sviluppatore e formatore e che conta tra i finanziatori anche Google e Samsung. Molengeek, il cui nome e' il risultato di un gioco di parole tra il nome del quartieree 'geek', termine che indica una persona incline alle nuove tecnologie, cambia il volto dei quartieri dimenticati, dopo aver sviluppato progetti a Bruxelles e Padova ora punta ad Amsterdam. Fondato proprio da un giovane, Ibrahim Ouassari, di, uno dei quartieri piu' complessi della capitale belga per l'elevata disoccupazione, 29,7% nella fascia tra i 15 e i 25 anni, e cittadini di origini non ...

ilfogliettone : Molenbeek, da covo di jihaidisti a incubatore di start up - -