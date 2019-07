Concorso educatore asilo nido e assistente sociale | scadenza luglio - agosto

Concorso per educatore nido - psicologo e istruttore amministrativo : domande a luglio : Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici emanati da differenti enti per la professione di educatore asilo nido, psicologo e istruttore amministrativo, con scadenza fissata fino al prossimo 29 luglio 2019. I bandi sono stati pubblicati dal Comune di Piombino, dall'Ospedale Niguarda di Milano e dal Comune di Cairo Montenotte. A seguire, le info e requisiti. Avviso pubblico per educatore asilo nido Il Comune di Piombino ha indetto un avviso di ...

Concorso per educatore di asilo nido - tecnico biomedico e logopedista : scadenze a luglio : In queste settimane non mancano le informazioni inerenti ai concorsi pubblici: in particolare vi sono opportunità che riguardano la professione di educatore di asilo nido, di tecnico biomedico e di logopedista. I bandi, con scadenza nel mese di luglio, sono stati pubblicati dal Comune di Asti (educatore); dall'ULSS 8 Berica (tecnico biomedico) e dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (per il ruolo di logopedista). Due posti ...

Concorso educatore d’Infanzia : tutti i bandi pubblicati : Sono numerosi i bandi di Concorso Educatore d’Infanzia che vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale per lavorare a contatto con i bambini negli asili comunali. I bandi sono indetti per poche figure o per la formazione di una graduatoria dalla quale verranno selezionati gli educatori in ordine di merito. Vediamo assieme i Concorsi pubblici attivi. Gli ultimi aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Educatore d’Infanzia: 28 posti a ...

Concorso educatore nido - esperto culturale e maestra scuola materna : scadenza a luglio : Alcuni enti comunali hanno emanato nuovi concorsi pubblici per la professione di educatore asilo nido, esperto culturale e maestra scuola materna. I bandi, con scadenza fino al prossimo 21 luglio verranno svolti presso il Comune di Vicenza (educatore asilo nido), il Comune di Bari (esperto culturale) e presso il Comune di Pesaro, per il ruolo di maestra scuola materna. Selezione pubblica educatore asilo nido Il Comune di Vicenza ha indetto una ...

Concorso per educatore di asili nido e per assistente sociale : domanda entro il 18 luglio : In Gazzetta Ufficiale n°48 del 18 giugno scorso sono stati emanati nuovi concorsi per la professione di educatore per gli asili nido e assistente sociale, con scadenza fissata al prossimo 18 luglio. I bandi verranno svolti: presso il Comune di Asti per l'educatore asilo nido e presso il Comune di Ascoli Piceno e l'Unione Val d'Enza per il ruolo di assistente sociale. Assunzione per educatori asilo nido Il Comune di Asti ha emanato un Concorso ...

Concorso educatore - assistente all'infanzia e bibliotecario : domanda al 15 luglio : Nella Gazzetta Ufficiale n° 47 del 14 giugno scorso sono stati pubblicati nuovi concorsi pubblici per la professione di educatore, assistente all'infanzia e bibliotecario. I bandi, con scadenza al prossimo 15 luglio, verranno espletati presso il Comune di Venezia, per il ruolo di educatore scuola materna e assistente all'infanzia e presso il Comune di Monza (bibliotecario). Bandi di Concorso per educatore e assistente all'infanzia Il Comune di ...

Concorso psicologo - educatore asilo e insegnante all'infanzia : scadenze a giugno e luglio : In queste settimane sono attivi vari concorsi pubblici per la professione di psicologo, educatore asilo nido e insegnante all'infanzia. I bandi, con scadenza fra giugno e luglio, sono stati pubblicati dal Comune di Milano per la professione di psicologo e dal Comune di Padova per quanto riguarda il ruolo di educatore asilo nido e insegnante all'infanzia. Avviso pubblico per psicologo a Milano Il Comune di Milano ha emanato un avviso pubblici ...

Concorso educatore asilo nido e assistente sociale : scadenza a luglio : In Gazzetta Ufficiale n° 45 di venerdì 7 giugno sono stati pubblicati nuovi concorsi per la professione di educatore di asilo nido e assistente sociale. Le selezioni pubbliche, in scadenza a luglio verranno espletate, presso il Comune di Cecina (educatore asilo nido), e presso l'Ambito Territoriale sociale n° 3 di Amantea e il Comune di Albano Sant'Alessandro, per quanto concerne il ruolo di assistente sociale. Bando per educatore asilo ...

Concorso per assistente sociale - educatore infanzia e bibliotecario : istanze a giugno : giugno si presenta come un mese importante per quanto riguarda i concorsi pubblici, in particolare per il ruolo di assistente sociale, di educatore d'infanzia e di bibliotecario. Dei bandi in tal senso sono stati pubblicati dall'Unione Territoriale Intercomunale Sile e Meduna (per assistente sociale), dal Comune di Modena (per educatore d'infanzia) e dal Comune di Altopascio (per quanto riguarda la professione di bibliotecario)....Continua a ...

Concorso educatore asilo nido - maestra e animatore : domande fino a luglio : Nella Gazzetta Ufficiale n°43 di venerdì 31 maggio sono stati emanati nuovi concorsi pubblici per numerosi ruoli professionali, tra cui educatore asilo nido, maestra scuola materna e animatore socio educativo. I bandi verranno espletati, presso il Comune di Cascina (educatore asilo nido), il Comune di Mantova (maestra scuola materna ) e l'Azienda pubblica di servizi alla persona G. Vegni di Castel del Piano (animatore socio educativo). A ...

Concorso educatore - animatore e assistente sociale : scadenza 24 giugno : In Gazzetta Ufficiale n°24 di giovedì 23 maggio sono stati emanati nuovi concorsi per differenti posizioni, tra cui uno per il ruolo di educatore asilo nido, di educatore animatore e assistente sociale. I bandi, con scadenza entrambi al 24 giugno prossimo, verranno espletati presso il Comune di Eboli (educatore nido), l'IPAB Casa dell'Accoglienza Baldo Sprea (educatore - animatore) e presso il Comune di Nembro. Procedura selettiva per educatore ...

Concorso insegnante comunale - educatore nido - conservatore storico : scadenza 13 giugno : Nella Gazzetta Ufficiale n°38 di martedì 14 maggio sono stati resi noti alcuni concorsi pubblici, per il ruolo di insegnante comunale, educatore nido e conservatore storico. I bandi, con scadenza entrambi il 13 giugno sono stati pubblicati, dal Comune di Ferrara (insegnante comunale); dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (educatore nido) e dal Comune di Montebelluna, per il ruolo di conservatore storico. Copertura di tre posti di insegnante ...