Ascolti Tv Sabato 6 luglio | Techetechetè su Rai 1 | Ciao Darwin su Canale 5

dituttounpop

(Di domenica 7 luglio 2019)Tv(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Superstar – Rai 1 – milioni e % Io Sono Mia – Rai 1 (22:30) – milioni e %Il lato oscuro della mia matrigna – Rai 2 – milioni e %Ogni cosa è illuminata – Rai 3 – mila e %7 –5 – milioni e %Una Vita – Rete 4 – mila e %Jurassic Park – Italia 1 – mila e %Little Murders – La7 – mila e %Igor il Russo – Un Killer in Fuga – Tv8 – mila e 2.3%Corpi da Reato – Nove – mila e %N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche.Guida tv domenica 7qui tutti i programmiTv– Access Prime TimePaperissima Sprint –5 – mln/% Stasera Italia – Rete 4 – mln/-% In Onda – la7 – mln/% CSI – Italia 1 – mila/ % 4 ristoranti – Tv8 – ...

antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #445 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio 2019:… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno #564 — Serie e sit-com in prima visione negli Stati Uniti da domenica 7 a sabato 13 luglio… - acotrozzi : IN UN CALDO SABATO DI LUGLIO CHI VUOI CHE TI ASCOLTI REXY? PROPRIO PERCHE SIETE I POVERI SFORTUNATI DEL CANILE VOG… -