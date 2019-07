Wimbledon, Fognini: "Maledetti inglesi"

Incorreggibile. Nel match perso contro l'americano Sandgren nel terzo turno diè stato protagonista di un accesso d'ira, catturato dai microfoni. Sotto di un set, dopo un problema con l'"occhio di falco", Fabio ha esclamato: "E' giusto giocare qua?, guarda. Scoppiasse una bomba su 'sto circolo".dopo l'incontro ha fatto ammenda: "In campo un agonista molte volte sbaglia, si è frustrati, e io lo ero perché non stavo giocando come volevo. Se ho offeso qualcuno, chiedo scusa".(Di sabato 6 luglio 2019)