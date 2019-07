Un metro e una banana! E' guerra tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis

(Di sabato 6 luglio 2019) Non si amano e non fanno niente per nasconderlo. SechiamaDerisponde. La ‘colpa’ del cattivo sangue che corre tra le due sembra la scelta diDedi iniziare una relazione con il pilota Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella Belen. un’intervista pubblicata sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi,insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, si è lasciata andare in alcuni commenti sulla storia d’amore appena nata traDee Andrea Iannone. Il motociclista abbruzzese era stato il fidanzato della bellissima Belen, ma dopo un anno e mezzo d’amore i due si sono lasciati.Lei adesso è tornata dal marito, Stefano De Martino, mentre Iannone, dopo un periodo in solitaria, ha deciso di consolarsi tra le braccia della 23enneDe, ex fidanzata di Andrea Damante. Alla domanda su cosa pensasse di questa nuova coppia, laJr aveva risposto che sarebbero stati benissimo insieme vista l’altezza simile, rimarcando il concetto con un commento non troppo piacevole, definendoli “alti une una banana”.De, incalzata dai suoi fan sulla vicenda, ha risposto in una Instagram Stories in maniera molto tranquilla e anche goliardica: “Beh ragazzi è vero, non è che sono alta une boh…è vero, non si può avere tutto dalla vita, però sono simpatica”. Come è già capitato altre volte, l’influencer ha reagito in maniera piuttosto pacata e, come lei stessa ammette in un precedente video, parlando di insulti e commenti a cui molte volte si è trovata a dover rispondere.