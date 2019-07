Cuneo | tifosi dal cuore d’oro | si trasformano in giardinieri “Non c’è più nessuno e

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Grande manifestazione d’amore deidel, che nell’ultima stagione ha vissuto numerose vicissitudini a causa dei problemi societari. Dopo i 23 punti di penalizzazione, senza i quali sarebbe arrivata in alto in classifica, la compagine piemontese è retrocessa in Serie D in seguito ai playout. Adesso la paura è che non venga rispettata la prossima scadenza: entro il 12 luglio va infatti depositata l’iscrizione al campionato di Serie D. Ma nel frattempo l’impianto in cui ilgioca le partite interne è stato abbandonato a se stesso. Sono attualmente iad occuparsene, trasformatisi inper evitare che le condizioni del ‘Fratelli Paschiero’ possano peggiorare: “Nello stadio non c’è più– spiegano – e l’erba sarebbe seccata tutta“.L'articolodal...

