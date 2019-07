Secondo Shigeru Miyamoto i giochi che non sfrutteranno il cloud resteranno divertenti lo

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Senza dubbio nel prossimo futuro ilgaming si diffonderà sempre di più, a pensarla così è infatti anche il creatore di Mario, tuttaviail leggendario sviluppatore iriprodotti in locale continueranno ad essere.Come riporta Gamesindustry, durante una recente riunione con gli azionisti,ha toccato gli argomenti streaming, realtà virtuale ed in generale la componente online dei:"Penso che ilgaming si diffonderà sempre più in futuro ma non ho dubbi sul fatto che ci sarannoche continueranno far divertire proprio perchè non basati sul. Crediamo sia importante continuare a sviluppare titoli per ambienti diversi al fine di avere tipologie diproponibili solo da Nintendo."Leggi altro...

zazoomnews : Secondo Shigeru Miyamoto è difficile creare titoli davventura al giorno doggi - #Secondo #Shigeru #Miyamoto… - zazoomblog : Secondo Shigeru Miyamoto è difficile creare titoli davventura al giorno doggi - #Secondo #Shigeru #Miyamoto… - zazoomblog : Secondo Shigeru Miyamoto è difficile creare titoli davventura al giorno doggi - #Secondo #Shigeru #Miyamoto… -