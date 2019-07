Padova | operata al femore a 104 anni | torna a camminare

Padova - operata a 104 anni per la frattura al femore : nonna Elena torna a camminare : Elena Lazzarini, classe 1915, era caduta in casa nel Padovano e ha dovuto subire un intervento chirurgico per la frattura del femore. Dopo pochi giorni di ricovero e una breve riabilitazione è tornata a camminare come faceva prima. "L'abbiamo operata entro 48 ore dalla frattura, come da indicazioni regionali, perché, soprattutto negli anziani e tanto più nei grandi anziani, agire celermente permette un recupero della funzionalità" hanno spiegato ...