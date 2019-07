Mutant Year Zero Road To Eden | la nuova espansione Seed of Evil si mostra in un video

L'edizione fisica Deluxe di Mutant Year Zero : Road to Eden ha una data di uscita tra anatre - cinghiali e alci mutanti : Mutant Year Zero: Road to Eden è ambientato dopo una guerra nucleare che ha profondamente segnato la Terra e ha quasi sterminato l'umanità, almeno quella che conoscevamo. Dalle ceneri della guerra sono nati infatti Mutanti di varia natura, sia umani come Selma che dai tratti animali come Dux e Bormin ma non solo.Erano queste le premesse di un particolare strategico con elementi RPG e stealth che nella nostra recensione abbiamo lodato per più di ...

Seed of Evil è la nuova espansione di Mutant Year Zero : Road to Eden : Funcom ha annunciato nella giornata di oggi la prima espansione del suo videogioco di ruolo tattico a turni sviluppato dallo studio svedese The Bearded Ladies, Mutant Year Zero: Road to Eden.La nuova espansione si chiama Seed of Evil e riprende da dove è finito il gioco originale. Offrirà ore di divertimento in più, nuovi luoghi da visitare, opzioni di gameplay ampliate e un nuovo Mutante da utilizzare: Big Khan, l'alce.Seed of Evil aggiungerà ...

Mutant Year Zero : Road to Eden e Trine 4 : The Nightmare Prince arrivano in ITALIA con Cidiverte : Cidiverte è lieta di annunciare la distribuzione esclusiva in ITALIA di Mutant Year Zero: Road to Eden e Trine 4: The Nightmare Prince. Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco di avventura tattica che combina combattimenti a turni inspirati ai titoli XCOM con esplorazione in tempo reale, storia, stealth e strategia. Sviluppato da un team di cui fanno parte progettisti di Hitman e il co-creatore di ...