wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=WEzRCh9GqkQ L’ultimo episodio dell’ottava, secondo molti discutibilissima stagione diofha ormai messo la parola fine da qualche settimana a quella che per molti è stata la serie più rappresentativa degli ultimi 10 anni di piccolo schermo. Ma i progetti ispirati alle avventure dei vari Lannister, Targaryen, Stark & co, anche in vista di potenziali spin-off, non sembrano assolutamente intenzionati a esaurirsi. Un esempio? Ciò che ha messo a punto con estrema pazienza mister Jonas Kramm, che ha deciso di riprodurre i diversipresenti nellainiziale del Trono di Spade utilizzando solo ed esclusivamente mattoncini. Ma non solo. Le fortezze in questione, infatti, non si limitano a riprodurre le torri più celebri delle varie casate. Come è possibile vedere dal video qui sopra, ogni singolo castello è dotato di ...

MilanoCitExpo : Ecco la sigla di Game of Thrones con i castelli semoventi riprodotti in Lego #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - demofiliaco : Di due serie non si può mai categoricamente saltare la sigla: Game of thrones e #WillyIlPrincipeDiBelAir. @NetflixIT - _n0rthernlight : @SelPawsUp @chiaramused “Oh ma andiamo a controllare Selene che mi sembrava tipo mort... LA SIGLA DI GAME OF THRONES, ANDIAMO A BALLARE!!!” -