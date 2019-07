Inter | il destino di Icardi sembra segnato | dovrebbe lasciare i nerazzurri

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il futuro di Mauroessere ormaiessere lontano dall'. Ihanno deciso di cederlo, soprattutto dopo quanto successo da gennaio in poi, con il club costretto a togliergli la fascia di capitano dopo i problemi nati nello spogliatoio. Anche il nuovo allenatore, Antonio Conte, ha deciso di bocciare il centravanti argentino dopo aver ascoltato il parere di alcuni componenti della rosa nerazzurra. Il suo futuro, comunque, sarà sempre in Italia e ci sono due club cheno pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni: il Napoli e la Juventus. Conte bocciaMaurolascerà l'in questa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non rientra nei piani della società e del suo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, anzi, ha già delineato i due nomi che potrebbero sostituirlo. Si tratta di Romelu ...

