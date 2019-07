Il dolore della fidanzata di Ismaili | morta nel Lago di Como

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento e non so come farò a vivere senza di te, senza la mia miglior metà, la mia migliore amica, il mio tutto, il mio amore”. Lo scrive su Instagram Melanie Mueller, giocatrice del Lucerna edi Florijana, la calciatrice svizzera di 24 annidopo un tuffo neldisabato scorso e il cui corpo è stato ritrovato tre giorni dopo a 200 metri di profondità. “Niente e nessuno al mondo può descrivere quanto fortemente ti amassi! Mi manchi e ho il cuore lacerato. Grazie per ogni momento trascorso con te! Non ti dimenticherò mai”, conclude Mueller.Il corpo di Florijana è stato individuato a 204 metri di profondità nelle acque deldia Muss, tre giorni dopo la scomparsa. Florijana, giocatrice dello Young Boys di ...

