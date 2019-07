ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) di Federica Pistono* Nella letteratura araba più antica, precedente all’avvento dell’Islam, la poesia era spesso incentrata sul tema del. Le odi dei poeti beduini del secoli passati, come Imru ‘l-Qays, l’infelice principe delalla ricerca del proprio reame perduto, o Shanfara, il poeta bandito, ci consentono di gettare uno sguardo su unmagico, in cui l’uomo appare in simbiosi con la natura, in tutto il suo splendore ma anche in tutta la sua spietatezza. Dopo centinaia di anni, il legame arcano che lega il beduino alnon si è spezzato nonostante i massicci mutamenti sociali apportati dal progresso, anche se diversi scrittori arabi hanno talvolta rivestito questo ambiente di connotazioni negative. La solitudine, il silenzio, la capacità di cogliere il fascino delle sabbie e delle pietre sono elementi essenziali nella scrittura di Ibrahim al-Koni, l’autore ...

Cascavel47 : Il deserto è un universo splendido, ma spietato - TutteLeNotizie : Il deserto è un universo splendido, ma spietato - ssvnlight : RT @aijinwoo: yang jeongin sei la stellina più luminosa dell’universo un fiorellino piantato in un deserto un sole che splende ed illumina… -