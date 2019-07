Hai più di 30mila follower? Da influencer diventi vip

In Astral CHain la modalità co-op renderà l'esperienza "più stimolante" : Originariamente rivelato all'inizio di quest'anno come uno dei prossimi progetti di Platinum Games, l'imminente Astral Chain per Nintendo Switch ha già ottenuto attenzione come una delle esclusive più interessanti per l'ibrida. Con il titolo in arrivo ad agosto, restano solo pochi mesi prima del suo debutto, e ora sappiamo che il gioco presenterà una modalità cooperativa, sebbene in modo non convenzionale, segnala Dualshockers.In un'intervista ...

Le spiagge più belle di cui non Hai mai sentito parlare (secondo gli influencer di viaggio) : Questo articolo è apparso originariamente su HuffPost Us.Per molte persone, estate significa giorni di ozio trascorsi in spiaggia. Mentre ci sono un sacco di bellissime spiagge tra cui scegliere in giro per il mondo: perché non andare lontano e trascorrere un po’ di tempo (virtuale) in alcuni dei posti meno conosciuti del globo?I ragazzi di Tiny Atlas Quarterly (se non li segui su Instagram, fallo subito) hanno chiesto alla ...

Nanjing - ShangHai e Kallang tra le tappe più attese dell’International Champions Cup 2019 : Uno degli eventi più attesi del calcio estivo è la International Champions Cup 2019. Il torneo internazionale offre l’opportunità ai

Vittoria - progetto cuori violenti : Hai paura più del bullismo o del cyberbullismo? : progetto “cuori violenti”, presentati i risultati del questionario sui bullismi distribuito agli studenti vittoriesi. Sono stati presentati 7 giugno

Gf - Francesca e Gennaro sempre più lontani : “Mi Hai rotto” : Grande Fratello news, Gennaro e Francesca non si sopportano più? Gennaro Lillio e Francesca De André sono ai ferri corti. Dopo l’ultimo litigio avvenuto nella Casa del Grande Fratello, nessuno dei due vuole fare un passo verso l’altro. Non è l’orgoglio a frenarli, ma il dubbio secondo cui dall’altra parte non ci sia la persona […] L'articolo Gf, Francesca e Gennaro sempre più lontani: “Mi hai rotto” ...

Dal "Si può sapere cos'Hai?" Al "Ma non preoccuparti". Le 8 frasi da non dire mai più a un figlio : Una frase buttata lì, di getto. Una risposta data in fretta, un commento apparentemente innocuo ad un muso lungo. Spesso senza neanche accorgercene compiamo piccoli errori quotidiani di comunicazione con i nostri figli. Usiamo parole che pesano di più di quel che pensiamo. Facciamo errori anche in buona fede, per carità, ma pur sempre errori. A metterci in guardia è Natacha Deery, psicologa clinica, ...

Morte Lauda - Jorge Lorenzo commosso sui social : “è fuori dalla pista che Hai fatto ancora di più la differenza” : Il pilota spagnolo ha postato un messaggio commovente per Niki Lauda, considerato come un maestro di vita non solo in pista ma anche fuori Non solo in Formula 1, Niki Lauda ha lasciato un ottimo ricordo di sè anche in MotoGp, dove sono stati numerosi i piloti che lo hanno voluto ricordare con un dolce post sui social. Tra questi anche Jorge Lorenzo che, su Instagram, ha pubblicato una foto insieme all’ex pilota austriaco, ...

Grande Fratello 16 - Gennaro sempre più vicino a Francesca de Andrè : "Hai bisogno d'amore" : L'atmosfera malinconica e romantica di Caruso di Lucio Dalla porta Gennaro e Francesca ad un altro momento di tenerezza tra i due nella casa del Grande Fratello. Tenerezze, baci e abbracci nella stanza da letto.Il ragazzo napoletano la guarda negli occhi e le sussurra nell'orecchio: "Sei una persona che ha tanto bisogno d'amore, affetto e di persone che ti vogliono bene. Mi sei arrivata dentro" lei sorride senza parlare, uno sguardo e ...

BlockcHain phone 1.5 in arrivo ad un prezzo più accessibile con il nome di Exodus 1s : HTC Exodus 1s sarà una versione economia dello smartphone dedicato a chi vuole avvicinarsi alle criptovalute, Exodus 1. Oltre a supportare lo Zion Wallet, il telefono sarà in grado di diventare un full node all'interno della rete Bitcoin. L'articolo Blockchain phone 1.5 in arrivo ad un prezzo più accessibile con il nome di Exodus 1s proviene da TuttoAndroid.

Rimpatri - Salvini a Conte : fare di più M5S attacca : compito tuo - Hai fallito : ... ma per consolidarli 'serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout ...

VIDEO Marc Marquez : “La F1 è diversa dalla MotoGP : o Hai la macchina o non puoi fare niente. La Mercedes è più forte” : Marc Marquez oggi era presente a Barcellona in occasione delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo MotoGP, reduce dal successo di Jerez che lo ha riportato in testa alla classifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è molto giovane e sta facendo bene. Sono venuto qui solo per fare delle visite, per trovare qualche amico. In Formula Uno è diverso della ...

Usa-Cina - dazi più che raddoppiati. Le Borse scommettono su esito positivo - vola ShangHai : MILANO - Nonostante le trattative formalmente proseguano per il secondo giorno, i dazi Usa minacciati da Trump su 200 miliardi di import dalla Cina sono scattati . Le merci erano già sottoposte a ...