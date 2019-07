Bahamas, precipita elicottero: 7 morti

Unpartito dall'isola di Big Grand Cay, nelle, e diretto a Fort Lauderdale, in Florida, è precipipitato causando la morte di 7 persone. Le vittime, 4 donne e 3 uomini, sono tutte di nazionalità americana. Le cause dell'incidente, che è avvenuto poco dopo il decollo, non sono ancora state accertate. Fra le vittime figura il miliardario Chris Cline, proprietario di alcune miniere di carbone in West Virginia, che possedeva una residenza a Palm Beach, in Florida.(Di venerdì 5 luglio 2019)