Abiterà a casa mia! L’invito di Vittorio Sgarbi a Morgan dopo lo sfratto (Di venerdì 5 luglio 2019) In seguito ai problemi di Morgan successivi allo sfratto, Vittorio Sgarbi ha dichiarato di aver intenzione di ospitare il cantante a casa sua a Sutri, città di cui il critico d’arte è sindaco. Lo ha annunciato a ‘Realiti’, programma televisivo in onda su Rai2. “Abiterà a casa mia. L’artista non è artista solo quando è morto, ma è anche la sua attività da vivo”. E Morgan lancia una petizione al MiBAC.



Vittorio Sgarbi ha ribadito nuovamente la volontà di ospitarlo. La notizia, infatti, era già circolata qualche giorno fa, quando aveva dichiarato il suo desiderio di voler trovare una sistemazione all’ex frontman dei Bluvertigo. Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, è stato sfrattato dalla sua abitazione milanese proprio nei giorni scorsi. Nel corso del programma televisivo, insieme al giornalista Enrico Lucci, Sgarbi ha chiamato Morgan per dargli la notizia. “Nessuno ha fatto un cazzo per me, tranne Vittorio”, ha detto il cantautore. Intanto, quest’ultimo ha fatto sapere di aver denunciato l’acquirente della sua abitazione: secondo quanto riportato da Morgan, infatti, questi avrebbe chiesto una cifra spropositata per riavere indietro la casa. (Di venerdì 5 luglio 2019) In seguito ai problemi disuccessivi alloha dichiarato di aver intenzione di ospitare il cantante asua a Sutri, città di cui il critico d’arte è sindaco. Lo ha annunciato a ‘Realiti’, programma televisivo in onda su Rai2. “mia. L’artista non è artista solo quando è morto, ma è anche la sua attività da vivo”. Elancia una petizione al MiBAC.ha ribadito nuovamente la volontà di ospitarlo. La notizia, infatti, era già circolata qualche giorno fa, quando aveva dichiarato il suo desiderio di voler trovare una sistemazione all’ex frontman dei Bluvertigo., all’anagrafe Marco Castoldi, è stato sfrattato dalla sua abitazione milanese proprio nei giorni scorsi. Nel corso del programma televisivo, insieme al giornalista Enrico Lucci,ha chiamatoper dargli la notizia. “Nessuno ha fatto un cazzo per me, tranne”, ha detto il cantautore. Intanto, quest’ultimo ha fatto sapere di aver denunciato l’acquirente della sua abitazione: secondo quanto riportato da, infatti, questi avrebbe chiesto una cifra spropositata per riavere indietro la

Morgan se ne è andato dalla sua abitazione da qualche giorno, dopo che il primo sfratto era stato rimandato perché il cantante aveva accusato un malore. La casa gli è stata pignorata a causa di alcuni debiti con il fisco e per non aver pagato gli alimenti alle sue ex compagne, da cui ha avuto due bambine. Morgan ha sempre detto di non essere responsabile per la situazione imputandone invece la colpa a chi ha gestito in modo fallimentare i suoi risparmi. Non sappiamo quale sarà l’esito della vicenda, ma per il momento ha dovuto andarsene.



“Sto lavorando per presentare una relazione al MiBAC che riguarda il mio caso: riconoscere la casa di un artista perché attualmente non esistono modalità che la salvaguardino – ha scritto Morgan in un lungo post su Facebook – L’arte è il più grande patrimonio dell’umanità, in assoluto, sia da un punto di vista morale che economico. Gli artisti sono l’unica traccia dell’umanità. Quando parlo del ‘400 parlo di Leonardo, quando parlo del ‘200 parlo di Dante. L’ artista è il veicolo per raccontare il mondo. In Italia prevale l’ignoranza. Infine lancio un appello: “Aprite gli occhi! Punire un artista è punire tutti voi perché l’artista incarna i sentimenti dell’umanità”.