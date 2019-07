Traffico Roma del 04-07-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 4 LUGLIOORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SU VIA AURELIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI SI PREOCEDE A RILENTO IN DIREZIONE FLAMINIO. ALTRO INCIDENTE SU CORSO D’ITALIA AL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, RALLENTAMENTI VERSO LA STAZIONE TERMINIRALLENATO SULLA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI E LA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA SUL RACCORDO ANULA SI STA IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNIA E SALAIRA E POI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO A24 E IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LANINA QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO LO STADIO OLIMPICO CONCERTO MUSICALE DI ULTIMO. PREVISTI NELL’AREA DELLO STADIO E ...

