Oggi siamo nel punto più lontano dal Sole | la Terra raggiunge l’afelio

Fifa - Infantino si gode la rielezione : “nessuno più parla di crisi - Oggi siamo simbolo di onestà e qualità” : Il presidente della Fifa ha parlato dopo la sua rielezione, avvenuta questa mattina per acclamazione “Questi 3 anni e 4 mesi non sono stati perfetti, ho senz’altro fatto degli errori ma oggi nessuno parla più di crisi, di ricostruzione, di scandali, oggi si parla solo di calcio“. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, rivendica i risultati ottenuti nella sua presidenza, nel corso del suo discorso di apertura del ...

Mai come Oggi siamo uno e molti. Al festival della psicologia riflettiamo sul tema dell’identità : di Federica Mazzeo* In questi anni valori, comportamenti e contesti di vita hanno subito una radicale trasformazione, fino a mettere in discussione, su piani differenti, i tratti essenziali della nostra stessa identità. Pensiamo alle opportunità digitali di invenzione e rappresentazione di sé, o alla frammentazione e ibridazione delle forme del lavoro, o ancora ai nuovi assetti sociali e giuridici della famiglia. Il dibattito sulle recentissime ...