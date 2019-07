Napoli | corruzione in tribunale | sospetti su altri magistrati

Inchiesta corruzione : in dono al gip di Napoli vino - pastiere e viaggi all'estero : «Nel tribunale di Napoli opera un gruppo di soggetti, tra i quali almeno un giudice del tribunale in grado di influenzare in vario modo la sorte di importanti processi penali pendenti in fase...

Corruzione - 5 arresti a Roma - c’è anche un giudice di Napoli : “Emersi contatti anche con clan camorristi” : Corruzione per l’esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, Corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione, favoreggiamento personale. Sono questi i reati per cui sono indagate cinque persone, tra cui un giudice del tribunale di Napoli, arrestate all’alba nell’ambito dell’operazione S. Gennaro, coordinata dalla Procura di Roma. Gli ...

Napoli - appalti truccati per il porto : sette misure cautelari per corruzione : corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nelle gare d’appalto per il porto di Napoli. Sono i reati contestati a due funzionari dell’Autorità Portuale di Napoli e cinque imprenditori destinatari di un’ordinanza di misure cautelari eseguita dalla Guardia costiera ed emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura, sezione reati contro la Pubblica Amministrazione. I soggetti destinatari delle misure, arresti domiciliari per ...