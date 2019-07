Moto3 | GP Germania 2019 | un folto plotone italiano va a caccia del leader Canet

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il Motomondiale si appresta a entrare nel vivo del suo ultimo appuntamento prima della pausa estiva di un mese, quello del GP diche si correrà sul tradizionale circuito del Sachsenring. La classeha visto settimana scorsa sulla pista olandese di Assen una battaglia emozionante per la vittoria tra Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino, con quest’ultimo capace di beffare per la seconda volta dopo il Mugello il rivale toscano e raggiungere il secondo successo stagionale. Il pilota del team Leopard non è ancora riuscito a mettere le mani sul successo ma la sua costanza di rendimento lo ha tenuto perfettamente a galla in classifica dove bracca ora ilAron(KTM) con il divario sceso a sole sette lunghezze e con il colpo del sorpasso in canna già per questo weekend; lo spagnolo non appare più in forma così smagliante come a inizio anno e nonostante abbia dalla ...

