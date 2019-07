Meteo | la prossima settimana arriva il fresco atlantico Maltempo e crollo termico

Previsioni Meteo - storica ondata di caldo in arrivo in Europa : +40°C anche Germania la prossima settimana! : Previsioni Meteo – I modelli concordano ampiamente sullo sviluppo di un’intensa ondata di caldo su una grande parte dell’ Europa centro-occidentale, che partirà dalla prossima settimana e si estenderà probabilmente fino al prossimo weekend. L’evoluzione dei modelli sembra tendere verso un esteso blocco a omega che si svilupperà sull’ Europa , con due aree di bassa pressione ai suoi margini, una sul Nord Atlantico e l’altra sull’ Europa ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : al Centro-Sud resisteranno caldo e bel tempo nella prossima settimana - poi torna la pioggia : È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud. Oggi, alle 9:30, abbiamo già +33°C a Foggia, Stignano, Bova, +32°C a Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Cosenza, per citare alcuni dei valori più alti. Temperature che sono destinate ad aumentare in tutto il fine settimana al Centro-Sud mentre al Nord, invece, ci saranno temporali in intensificazione. ...