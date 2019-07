Maltempo | forti temporali in atto tra Puglia e Calabria con temperature di +35-38°C LIVE

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo : forti piogge e grandinate su Milano : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - forti piogge e grandinate si sono abbattute questa mattina su Milano e sull'hinterland. Poco dopo le 9 la grandine è caduta sulle zone centrali della città, causando disagi nella zona della Stazione Centrale e al mercato di via Benedetto Marcello. E poco prima delle 10,

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul Maltempo al Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni - forti piogge e vento : Allerta Meteo – Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud è iniziata una potente ondata di caldo che la prossima settimana si estenderà alle regioni settentrionali e alle Alpi, ma proprio in queste aree sono ancora attesi fenomeni di maltempo anche intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti di Nord Italia, Paesi alpini, Nord dei Balcani, Germania meridionale, ...

Meteo - allerta Maltempo a Milano/ Attesi forti temporali : Seveso e Lambro monitorati : Meteo a Milano, allerta maltempo tra oggi e domani con forti temporali in arrivo: i fiumi Seveso e Lambro sotto controllo.

Meteo - Maltempo in Piemonte : forti temporali - esondazioni e allagamenti : La bassa pressione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore continua a stazionare sulla Francia e convoglia intensi flussi umidi meridionali in quota sul Piemonte. Negli ultimi 3 giorni la regione, spiega Arpa regionale, è stata interessata da precipitazioni cumulate significative soprattutto nel Verbano e nel Torinese dove si sono registrati temporali molto forti accompagnati da grandine e raffiche di vento che hanno toccato i 51 ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del Maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo : in Veneto confermato stato criticità per forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forti temporali nell'Alto Piave bellunese : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (Bl) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attes

Maltempo : stato di attenzione nel bellunese per possibili rovesci e forti temporali : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Nell’area dolomitica oggi e domani sono previsti probabili rovesci e temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ per il bellunese e il bacino dell’

Maltempo - forti grandinate e piogge sul Salento : Maltempo, forti grandinate e piogge sul Salento Freddo, disagi e danni alle produzioni agricole si sono registrati in Puglia. Tra i Comuni più colpiti Ruffano, Parabita, Galatina, Sternatia e Poggiardo Parole chiave: Maltempo ...

Meteo - il Maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : disagi e allagamenti per le forti piogge : In Friuli Venezia Giulia le intense precipitazione degli ultimi giorni hanno provocato disagi in varie località: segnalati numerosi allagamenti, con conseguenze soprattutto sulla viabilità e danni alle aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite – spiega la Protezione civile regionale – sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d’Isonzo. Chiusi i guadi ...